وزير الرياضة يطمئن على تجهيزات الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة لرصد توافر كل التجهيزات والمستلزمات المطلوبة بالصالة بعد الإنتهاء من إنشائها استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر فى يناير المقبل.





وشملت جولة وزير الشباب والرياضة داخل الصالة أرض الملعب والمدرجات والقاعات وغرف خلع الملابس ومواقع التدريب والتى تم تصميمها وتنفيذها وفق المعايير الدولية. وتوجه الوزير عقب ذلك لمتابعة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية والتى تتضمن مشروع الصالة المغطاة، وتضمنت الجولة زيارة حمام السباحة الأوليمبى، وملاعب كرة القدم، والملاعب المتعددة الأغراض، والمساحات المخصصة للأطفال والعائلات، ومجمع الإسكواش، والمبنى الإدارى، وصالات الأنشطة.

واطمأن الوزير على الاستعدادات القصوى المتخذة بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية والتى ستستضيف منافسات مونديال العالم لليد بجانب الصالات المغطاة بـ"استاد القاهرة، برج العرب، 6 أكتوبر"، مشيراً إلى المتابعة اليومية مع اللجنة المنظمة للمونديال لجميع التجهيزات النهائية مع قرب موعد البطولة سعيا لتحقيق التميز فى الاستضافة ونجاح التنظيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية فى ظل تحدى فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد إحدى القلاع الرياضية العملاقة التى تشهدها مصر فى الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى تنوع الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية التى ستقدمها المدينة.

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