منح الضبطية القضائية لـ71 ضابطا بمشروعات الخدمة الوطنية

جدة - نرمين السيد - قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، منح 71 من الضباط العاملين فى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة مأمورى الضبط القضائى كل فى دائرة اختصاصه الوظيفى، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 1968.





ونص القرار رقم 8407 لسنة 2020 فى مادته الأولى تخويل 12 من الضباط العاملين بالشركات الوطنية، لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كل فى اختصاصه الوظيفى الضبطية القضائية. ونص القرار فى مادته الثانية على تخويل 21 ضابطا من العاملين فى مواقع بالشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة مأمورى الضبط القضائى. كما نص القرار فى مادته الثالثة على منح 38 ضابط من العاملين فى الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات والإدارات التابعة بالمحافظات كل فى دائرة اختصاصه الوظيفى الضبطية القضائية. كما نص القرار فى مادته الرابعة على إلغاء قرار وزير العدل رقم 2456 لسنة 2020، فيها تضمنه من منح صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض العاملين بالشركة الوطنية لإدارة وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروع الخدمة الوطنية.

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