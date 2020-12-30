التنظيم والإدارة: تدريب أكثر من 18 ألف موظف مرشح للانتقال للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن جهود تدريب الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة.





وشدد رئيس الوزراء على أهمية هذه البرامج التدريبية التى يتم منحها للموظفين المرشح انتقالهم للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك تكليفات مستمرة من رئيس الجمهورية بمتابعة هذا الملف، ليكون لدينا جهاز حكومى على أعلى قدر من الكفاءة، مشيدا بتنوع البرامج التدريبية التى يتم منحها للموظفين.

وأكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه تم الانتهاء من تدريب عدد 18 ألفا و 694 موظفا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية.



وقال الدكتور صالح الشيخ إن الجهاز يواصل أعمال تدريب الموظفين على حزمة برامج أساسيات، تنفذ بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك مع الالتزام بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إذ تم تدريب 13 ألفا و428 موظفا، بالتوازى مع مواصلة التدريب على حزم برامج الجدارات، إذ انتهى الجهاز من تدريب 5 آلاف و224 موظفا، وبدأ فى التدريب على حزم البرامج التخصصية، إذ ينفذ حاليا تدريب الإدارة المالية للموظفين العاملين فى الشئون المالية، بالتعاون مع وزارة المالية وتم تدريب 42 موظفا.



وأضاف أن الخطة التنفيذية لتدريب موظفى الجهاز الإدارى للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعى الوطنى وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومى، وتحديات الأمن القومى المصرى، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومى، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها فى المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلى.



كما تضم الخطة التنفيذية تدريب الموظفين المرشحين على حزمة برامج الجدارات والتى تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية التى قامت بها وزارة التخطيط، وفى هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبى لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون المتدرب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التى تم التقييم على أساسها، وعليه سيتم تدريب من يحتاج إلى جدارة معينة وفقًا للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلا من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجدانى، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعى، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.

وتشمل الخطة التدريبية أيضا حزمة البرامج التخصصية إذ يتم تدريب كل مجموعة فى مجال عملها مثل استكمال تدريب الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق فى هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات من خلال تدريب عملى على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها فى العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.