الرئيس السيسى يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادى الجديد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2021، جاء ذلك في برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2021.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في برقيته، "الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2021، متمنيًا لكم دوام النجاح والتوفيق، وأن يكون العام الجديد محققًا لآمالكم وطموحاتكم في مستقبل أفضل وغد مشرق، وأن يحمل لمصرنا العزيزة مزيدا من التنمية والتقدم والإزدهار".
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