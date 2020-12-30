شبورة كثيفة وضباب.. الأرصاد تحذر مرتادي الطرق وتكشف حالة طقس الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الخميس، يكون مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.

ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق، أما محافظات الصعيد يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وتحذر الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة علي الطرق خلال هذه الفترة، حيث تصل لحد الضباب على جميع المناطق المختلفة بالبلاد.



وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا على القاهرة والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 11، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 16.