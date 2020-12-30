لتجنب ارتفاع أسعارها.. الحجر الزراعى يدعو المزارعين لاستيراد تقاوي البطاطس

قال الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن الحجر مستعد لدعم جميع المزارعين لتمكينهم من استيراد تقاوي البطاطس بأنفسهم من خلال توصيلهم بالمصادر الجيدة لاستيراد التقاوي في الخارج وتوفير الدعم الفني واللوجيستي لتسهيل مهمتهم في استيراد التقاوي، وهو ما سينهي الشكاوى التي تتردد كل موسم حول أسعار التقاوي.

وطالب العطار بأن تمارس الجمعيات التعاونية الزراعية دورها تجاه مزارعيها باستيراد التقاوي لتفادي وقوع المزارعين فريسة للتجار، خاصة أننا في سوق عالمية حرة ولا توجد فيها قيود على تداول السلع طالما تتفق مع الاشتراطات والمواصفات.

ولفت إلى أن رفع مواصفات استيراد تقاوي البطاطس خلال المواسم الأخيرة رفع من إنتاجية محصول البطاطس، وهو ما تسبب في زيادة المعروض من السلعة في السوق الآن، مشيرًا إلى أن واردات البطاطس حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغت 107 آلاف طن.

وكشف الدكتور أحمد كمال العطار أن صادرات البطاطس سجلت هذا العام 687 ألف طن خلال العام الجاري، بينما سجلت العام الماضي 689 ألف طن، وهو ما يكشف ثبات واستمرار الطلب على البطاطس المصرية في العالم.