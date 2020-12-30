بسبب كورونا ... دير الأنبا شنودة بسوهاج يعتذر عن استقبال الزائرين خلال عيد الميلاد

أعلن دير القديس الأنبا شنودة بسوهاج اعتذاره عن استقبال الزائرين خلال قداس عيد الميلاد المجيد، كذلك عيد الغطاس المجيد.

وذكر بيان صادر اليوم عن نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسوهاج، أنه يثق في تفهم القرار نظرا للظروف الحالية، رافعين صلواتنا جميعا لكى يرفع الله عن بلادنا والعالم اجمع هذا الوباء، وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء.

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فيما أعلن دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط اعتذاره عن استقبال أي زيارات اعتبار من غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفي إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء.

وذكر بيان صادر عن دير الشهيد العظيم مارمينا أنه نظرا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع، يعتذر الدير عن عدم استقبال الزائرين سواء المصريين أو الأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف أو الآباء الكهنة وكذلك أسر الآباء الرهبان والأسر الراغبة في تعميد أطفالها.

وقال البيان الصادر برئاسة نيافة الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط أنه سيتم تطبيق القرار اعتبارا من غد الثلاثاء 29 ديسمبر الجاري وحتى إشعار آخر، رافعين صلواتنا لكى يرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء، وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء وعلى ابن الطاعة تحل البركة.

كذلك أعلن دير الشهيدة دميانة بالبرارى اعتذاره عن استقبال اى زائرين خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة أنه نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع، يعتذر دير الشهيدة دميانة بالبرارى عن عدم استقبال الزائرين والرحلات وذلك حتى إشعار آخر.

وتابع البيان، نثق في حسن تفهمكم للظروف الحالية ونصلى ليرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء.

من ناحية أخرى، تحتفل كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالإسكندرية بتذكار مرور 10 سنوات على حادث التفجير الإرهابي الذى وقع ليلة رأس السنة مع نهاية عام 2010 ، والذى أوقع مجموعة من الشهداء من أبناء الكنيسة، وهو الحادث الذى شكل صدمة لجموع الشعب المصري في ذلك الوقت، كونه كان الأول الذى يستهدف الكنائس بهذا الشكل الدموى.