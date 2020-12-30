نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية: المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة نقطة تحول للمنظومة الصحية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجمالي عدد المفحوصات بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، بلغ 11 مليون و33 ألفًا و255 امرأة منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من العام الماضي، يؤكد على الجهود المبذولة والسعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فضلا عن النشاط الباهر لوزارة الصحة.

وأوضحت "السيد" في بيان لها، أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد، وشهدت البلاد إنجازات غير مسبوقة وآمال تحققت على أرض الواقع، ويأتي ذلك بعدما أولت الدولة اهتمامًا ملحوظًا للنهوض بوضع المرأة المصرية وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فضلا عن الاهتمام بصحتها، وجاء ذلك من خلال المبادرات الرئاسية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن عام 2020 سجل بشكل صريح انخفاض حالات الوفاة الناجمة عن الأمراض غير السارية، مثل الضغط والسكر والسمنة، المسببة لنسبة 70% من الوفيات في مصر، كما ساهم في القضاء على "فيروس سي" التي عانت منها الدولة لسنوات طويلة، وأكبر دليل على ذلك شهادة منظمة الصحة العالمية بالتجربة المصرية في مواجهة الأمراض.

وأضافت النائبة ان المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية تُعتبر نقطة تحول للمنظومة الصحية في مصر، كما أثبتت للعالم قدرة مصر على الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان المصري، وتحقيق رؤية مصر 2030.