تقارير تركيه: تريزيجيه على أعتاب جالاتا سراي التركي

أشارت تقارير تركية، ان نادي جالاتا سراي التركي، يرغب بالتعاقد مع المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "sampiy10" التركية، بأن جالاتا يريد ضم تريزيجيه لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

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جدير بالذكر ان "تريزيجيه" دخل ضمن اهتمامات جالاتا سراي عندما كان اللاعب في صفوف قاسم باشا قبل أن يقرر اللاعب الرحيل لأستون فيلا في صيف 2019. جدير بالذكر ان "تريزيجيه" دخل ضمن اهتمامات جالاتا سراي عندما كان اللاعب في صفوف قاسم باشا قبل أن يقرر اللاعب الرحيل لأستون فيلا في صيف 2019. وكانت شبكة بريطانية قد كشفت عن مفاجأة كبيرة حول رحيل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي ومغادرته الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وقالت شبكة “HITC” البريطانية في تقرير صحفي لها صباح اليوم أن محمود حسن تريزيجيه يعد من ضمن أبرز المرشحين للرحيل عن أستون فيلا خلال الفترة المقبلة. اقرأ ايضا: موعد مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي