يسرا اللوزي تلقن متابع درسًا بعد تنمره على طفلتها

يسرا اللوزي الفنانة المصرية التي باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما لقنت متابع درسًا هامًا لتنمره على طفلتها الصغيرة بطريقة صادمة.

تعرضت اللوزي إلى حالة من التنمر القاسية من قبل أحد متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، حيث لقبها المتابع بـ "أم الطرشة" لترد عليها الفنانةن يسرا اللوزي وتعطي درسًا هامًا لكلًا من تسول له نفسه التنمر على الصم.

يسرا اللوزي تسيطر على غضبها وتحوله لدرسًا



كتبت يسرا اللوزي ردًا على تعليق المتابع: "شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت استغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم، ثانيًا، أحب أعبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بني آدمة أم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة حد عشان تحقق أحلامها".

واردفت حديثها، قائلة: "البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع المريض للأسف".

وانهت يسرا اللوزي حديثها، قائلة: "فبالتالي الطفلة الصماء دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين، ياريت توضحلي بقى حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكرًا".

يسرا اللوزي تتعرض للتنمر



كانت قد، أشارت الفنانة يسرا اللوزي، إلى أنها تعرضت لحالات عديدة من التنمر بسبب زيادة وزنها بسبب الحمل، الأمر الذي كان من شأنه زيادة غضبها وطرحها للكثير من التساؤلات حول الموقف الذي مرت به.

أوضحت اللوزي، خلال لقائها في برنامج معكم، أنها تلقت العديد من المضايقات التي كانت بسبب وزنها الزائد بعد إنجابها لطلفتها الصغيرة "نادية"، لافتة إلى أنها لن تتوقع ذلك على الإطلاق وخاصة لانها كانت تشارك الجمهور العديد من الفيديوهات أثناء حملها، قائلة: "استغربت لما لقيتهم بيقولوا اني تخنت اوي مع اني كنت بنزل فيديوهات وانا حامل ولما قربت اولد.. فطبيعي انا تخنت تأثير من الحمل والولادة".

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وتابعت يسرا اللوزي: "اكيد كل الي اتنمروا على شكلي ووزني عندهم ناس قرايبهم او اصحابهم اتغيروا بعد الولادة والحمل دي حاجة طبيعية.. والغريب كمان لما لقيتهم مقتنعين ان الست لازم تبقى رفيعة مع اننا بطبيعة الحال واكلنا وعادتنا الست المصرية بتكون مليانة شوية".