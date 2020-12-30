بعد وفاة حاتم علي..عمرو سلامة: "مهنة تقصر العمر"

أعرب المخرج عمرو سلامة، عن حزنه بسبب أخبار الوفاة بين صفوف المخرجين التى شهدها العام الأخير، ورحيل 3 من كبار المهنة في سن مبكر.

وكتب سلامة على حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "فقدنا على مدار السنة ونص اللي فاتوا ثلاث مخرجين مهمين، والثلاثة كانوا معروفين بأن قلبهم كان على شغلهم.. أسامة فوزي من مصر.. شوقي الماچرى من تونس.. حاتم علي من سوريا ".

وأضاف المخرج عمرو سلامة، أن الملفت في وفاة الـ 3 أن قلوبهم لم تتحمل وتوفوا قبل أن يصلوا سن الستين مباشرة، واختتم قائلا، "مهنة تقصر العمر.. ربنا يرحمهم ويصبر أحبائهم ".

وكان قد رحل المخرج السوري حاتم علي، أمس الثلاثاء، حيث استيقظ الوسط الفنى على خبر رحيله، والذى أحزنهم جميعًا، وحرص الفنان السوري جمال سليمان على مرافقة جثمان الراحل بالفندق الذي توفى بداخله بأحد مناطق القاهرة، ومن المقرر دفن جثمان المخرج الراحل غدًا الخميس بالعاصمة السورية دمشق.

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في سياق آخر، بدأ حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين بسوريا، بينما بدأ حاتم علي مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة .