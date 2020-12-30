"بطولتين في أسبوع"..شعار القطبين في 2020

بالرغم من سوء عام 2020 على أغلب سكان الكرة الأرضية بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في العالم أجمع، لكن من الواضح أن الأمر كان على العكس تماما لجمهور القطبين حتى لو في بعض الأوقات.

أطلق نادي الزمالك شعار "بطولتين في أسبوع" في فبراير 2020، عندما استطاع خطف بطولتي السوبر المحلي والأفريقي، على حساب زعماء القارة الأهلي والترجي.

اقتتص الزمالك السوبر المصري في 20 فبراير بعدما وصل مع الأهلي إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، والتي فاز فيها نادي الزمالك وتوج بالسوبر المصري الذي أقيم في أبوظبي

كان ذلك بعد ٦ أيام فقط من فوز الفارس الأبيض على الترجي التونسي بنتيجة ٣-١، ليحصل على السوبر الأفريقي الرابع في تاريخه.

لم يرد الأهلي إنهاء العام قبل أن يحقق نفس الإنجاز، والذي كان أقوى من إنجاز الزمالك على المستوى القاري

في ال٢٧ من نوفمبر، استطاع النادي الأهلي بـ"القاضية ممكن" أن يفوز بنهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا على نادي الزمالك، ويحصل على الأميرة السمراء التاسعة في تاريخه.

لم ينتظر الأهلي كثيرا، وفي الخامس من ديسمبر اقتنص بطولة كأس مصر بركلات الترجيح، بعدما تعادل مع طلائع الجيش إيجابيا بنتيجة ١-١ في المباراة.

ليرفعا القطبين شعار "بطولتين في أسبوع" طوال العام 2020، وينتظر جماهير الكرة المصرية ما سيقدماه لنا في العام الجديد الذي يبدأ خلال ساعات.

على صعيد البطولات الأخرى، فاستطاع النادي الأهلي حصد بطولة الدوري العام لموسم 2019-2020، ليحقق بذلك الثلاثية التاريحية التي لم يحققها المارد الأحمر منذ عام 2005.

في الجانب الآخر صام نادي الزمالك عن أي بطولات أخرى، حيث اكتفى ببطولتي شهر فبراير، ومن بعدها لم يحقق أي إنجاز، سوى وصوله في النهائي الأفريقي أمام النادي الأهلي، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز به