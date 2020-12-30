لملاقاة الأهلي.. عبدالحفيظ يكشف عن موعد وصول بطل النيجر

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن فريق سونيديب بطل النيجر يصل خلال اليومين المقبلين؛ استعدادا لمواجهة الإياب التي تقام يوم ٥ يناير المقبل.

وأضاف: «سوينديب يصل يوم ١ أو ٢ يناير المقبل، حيث ننتظر تأكيدا من الفريق الضيف بشأن الموعد النهائي لوصوله إلى القاهرة.

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وفاز الأهلي ذهابا على سوينديب بطل النيجر بهدف نظيف سجله المالي أليو ديانج لاعب الفريق في مستهل رحلة الفريق الدفاع عن لقبه الإفريقي.

وأعلن عبد الحفيظ، عن سلبية مسحة محمود كهربا لاعب الفريق والتي خضع لها أمس.

وكان كهربا قد غاب عن تدريبات الفريق أمس بعد إصابته بنزلة برد أبعدته عن التدريبات الجماعية.

ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجله المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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