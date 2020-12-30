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لملاقاة الأهلي.. عبدالحفيظ يكشف عن موعد وصول بطل النيجر

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن فريق سونيديب بطل النيجر يصل خلال اليومين المقبلين؛ استعدادا لمواجهة الإياب التي تقام يوم ٥ يناير المقبل.

وأضاف: «سوينديب يصل يوم ١ أو ٢ يناير المقبل، حيث ننتظر تأكيدا من الفريق الضيف بشأن الموعد النهائي لوصوله إلى القاهرة.

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وفاز الأهلي ذهابا على سوينديب بطل النيجر بهدف نظيف سجله المالي أليو ديانج لاعب الفريق في مستهل رحلة الفريق الدفاع عن لقبه الإفريقي.

وأعلن عبد الحفيظ، عن سلبية مسحة محمود كهربا لاعب الفريق والتي خضع لها أمس.

وكان كهربا قد غاب عن تدريبات الفريق أمس بعد إصابته بنزلة برد أبعدته عن التدريبات الجماعية.

ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجله المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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يذكر أن «عبد الحفيظ» أعلن مؤخرا سلبية مسحة محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة لاعبي الفريق بعد تعافيهما من فيروس كورونا.

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي يجري مسحة طبية اليوم الأربعاء قبل بداية التدريبات الجماعيه؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة القادمة.

ويتخذ الجهاز الفني للأهلي كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

ويخوض الأهلي مرانه عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عبدالحفظ، إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق يعود لقيادة تدريبات الكرة اليوم، بعد حصوله على راحة من التدريبات أمس.
وتعافي موسيماني من الإصابة بفيروس كورونا، حيث عاد المدير الفني لقيادة الفريق فنيا في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة والتي حقق فيها الفريق فوزا عريضا برباعية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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