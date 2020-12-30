شيماء حلاوة عن توجيهات الحكومة الأخيرة: لابد من تطبيق القرارت الاحترازية على الجميع

أكدت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، أن القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا والتى نشرت بالجريدة الرسمية، تعتبر أساس التعامل مع الأزمة الحقيقية، مشيرة إلى أنه يجب أن تنفذ جميع القرارات على كافة الفئات بدون أي استثناءات لتخطي هذه الأزمة.
وشددت حلاوه، خلال البيان الصادر لها، جميع مؤسسات الدولة العمل على زيادة نشر التوعية بين أفراد المجتمع وشرح المخاطر الناجمة عن تلك الازمة العالمية، لافتة إلى أهمية الالتزام بكافة القرارات الحكومية من احترام التباعد و ارتداء الكمامات و عدم التجمع، مما يساهم وبشكل كبير في تقنين أعداد الإصابات بالفيروس.
وطالبت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج ، جميع المواطنين بمختلف الفئات والطبقات بالتكاتف صف واحد بجانب الدولة المصرية للعبور من هذه المرحلة بسلام و بأقل الخسائر.
هذا وكان رئيس الوزراء، قد أعلن تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للاجراءات الاحترازية، بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وتم الإتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.
وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة.
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