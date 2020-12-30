شيماء حلاوة عن توجيهات الحكومة الأخيرة: لابد من تطبيق القرارت الاحترازية على الجميع

أكدت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، أن القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا والتى نشرت بالجريدة الرسمية، تعتبر أساس التعامل مع الأزمة الحقيقية، مشيرة إلى أنه يجب أن تنفذ جميع القرارات على كافة الفئات بدون أي استثناءات لتخطي هذه الأزمة.

وشددت حلاوه، خلال البيان الصادر لها، جميع مؤسسات الدولة العمل على زيادة نشر التوعية بين أفراد المجتمع وشرح المخاطر الناجمة عن تلك الازمة العالمية، لافتة إلى أهمية الالتزام بكافة القرارات الحكومية من احترام التباعد و ارتداء الكمامات و عدم التجمع، مما يساهم وبشكل كبير في تقنين أعداد الإصابات بالفيروس.

وطالبت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج ، جميع المواطنين بمختلف الفئات والطبقات بالتكاتف صف واحد بجانب الدولة المصرية للعبور من هذه المرحلة بسلام و بأقل الخسائر.