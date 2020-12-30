عاجل | وزير الرياضة يعين عضو ثالثفي لجنة الزمالك

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المستشار سامي صبحي كعضو ثالث في اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حتى إقامة انتخابات.

جاء ذلك بعدما توفى رئيس اللجنة السابق أحمد البكري منذ أيام، إثر إصابته بفيروس كورون المستجد "كوفيد 19" ليعين مكانه المستشار هشام إبراهيم رئيسا للجنة وللنادي بالتباعية.

ومن جانبه أكد صبحي أمين الصندوق الجديد للزمالك، أنه يشعر بالفخر لاختياره في هذا المنصب، وشدد على أنه سيبذل قصارى جهده لحل جميع ملفات نادي الزمالك التي ستكون من اختصاصه، وذلك لتحقيق طموحات جماهير الفارس الأبيض.

وفد من "سانت أتيان" الفرنسي بالزمالك



يجتمع الزمالك اليوم، مع وفد من نادى سانت أتيان الفرنسى، بمقر النادى بميت عقبة، لمناقشة عرض شراء المهاجم الشاب مصطفى محمد، لاسيما وإن الفريق الفرنسى متمسكًا بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، فضلاً عن رغبة اللاعب الملحة فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى من بوابة سانت أتيان الفرنسى.

وعلم "دوت الخليج" ان اللجنة التنفيذية والفنية ستجتمع مع وفد النادى الفرنسى، لمناقشة العرض المقدم لشراء مصطفى محمد، لافتًا إلى إنه من المنتظر أن يعرض وفد سانت أتيان زيادة المقابل المادى للصفقة بشكل رسمى، بعدما تم إخطار مسئولو الزمالك بشكل شفوى بزيادة قيمة العرض لـ 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف مليون دولار نسبة المشاركة والأهداف، وهو العرض الذى لم يصل إلى القلعة البيضاء بشكل رسمى حتى الأن.

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جدير بالذكر ان نادي رايو فاييكانو أحد أندية القسم الثانى للدوري الإسباني، دخل دائرة الأندية المهتمه بالتعاقد مع مصطفي محمد مهاجم الفارس الأبيض. جدير بالذكر ان نادي رايو فاييكانو أحد أندية القسم الثانى للدوري الإسباني، دخل دائرة الأندية المهتمه بالتعاقد مع مصطفي محمد مهاجم الفارس الأبيض. وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية : "رايو فاييكانو مهتم ويراقب مصطفي محمد مهاجم الزمالك المصري، وذكر التقرير أن النادي المصري يطلب حوالي 4.5 مليون دولار من أجل التخلي عن خدمات المهاجم الشاب". اقرأ ايضا: معركة مشتعلة.. شوبير يفتح النار على اللجنة الثلاثية ومجاهد يرد