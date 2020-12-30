شيخ الأزهر يشكر الطواقم الطبية على جهودهم فى مكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التحية والشكر لكل أفراد الطواقم الطبية من أطباء وممرضين وموظفين وعمال لوقوفهم على خطوط الدفاع الأولى لحماية المصريين والحفاظ عليهم من فيروس كورونا.





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