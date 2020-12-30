الحكومة تنفى إيقاف المرتب فى حالة الإجازات المرضية

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية، مؤكده أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.
وكانت شائعات قد ترددت مؤخرا عن إيقاف المرتبات للموظفين فى الدولة فى حالة الإجازات المرضى.
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