دير السيدة العذراء بجبل إخميم الشرقي يعلن ترتيبات عيدى الميلاد والغطاس

أعلن دير السيدة العذراء مريم بجبل إخميم أنه في ضوء الوضع الصحي وانتشار جائحة كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع تقرر أن تقتصر صلوات قداسات رأس السنة وليلة الأحد الأخير من كيهك وعيدى الميلاد والغطاس على الأباء الرهبان فقط.

وأضاف بيان الدير أنه بالنسبة للقداسات في الأيام العادية سوف تكون نسبة الحضور 25% عن طريق حجز موعد القداس مسبقا.



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وتابع قائلا، إنه بالنسبة للمعموديات سوف تكون بميعاد مسبق بحضور 5 أفراد فقط مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية ولا سيما ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وأنه سيتم الإعلان عن اى ترتيبات وفقا لمستجدات الأوضاع.



وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا بنيامين مطران إيبارشية المنوفية ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القس موسى عزيز، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا الأأب الفاضل القس موسى عزيز كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة تتا مركز منوف، التابعة لإيبارشية المنوفية، عن عمر تجاوز ثلاثًا وستين سنة، قضى منها ما يقارب ٢٩ سنة في الخدمة الكهنوتية، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ولد الأب الراحل يوم ٢٥ مارس ١٩٥٧ وسيم قِسًّا، بيد نيافة الأنبا بنيامين مطران الإيبارشية، في ١٧ يناير ١٩٩٢.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد التقى عبر تطبيق زوم على شبكة الإنترنت، مجمع كهنة إيبارشية لوس أنجلوس، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا سرابيون مطران الإيبارشية، والأنبا سوريال والأنبا أبراهام والأنبا كيرلس.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم - إنه شارك في اللقاء أيضًا الدياكونيون (الشمامسة المكرسون) الذين يخدمون بلوس أنجلوس والشمامسة وزوجات الأباء الكهنة.

وتحدث قداسة البابا تواضروس الثاني حول خارطة طريق للعام الجديد على المستويين الشخصي والرعوي، وذلك من خلال كلمات رسالة القديس بولس الرسول الأولى: "اِسْهَرُوا. ٱثْبُتُوا فِي ٱلْإِيمَانِ. كُونُوا رِجَالًا. تَقَوَّوْا. لِتَصِرْ كُلُّ أُمُورِكُمْ فِي مَحَبَّةٍ."

وعقب انتهاء المحاضرة حرص قداسة البابا تواضروس الثاني على الإجابة على أسئلة المشاركين في اللقاء الذي امتد لحوالي ساعتين.