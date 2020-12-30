15 ألف كمامة طبية هدية للصحفيين من جامعة دمنهور

تسلم الكاتب الصحفى خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين ١٥ ألف كمامة طبية هدية للصحفيين من د عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور. يأتى ذلك تقديرا من جامعة دمنهور لدور الصحفيين المهم فى مواجهة جائحة كورونا وتم تسليمها للنقابة. وأوضح خالد ميرى أنه سيتم توزيع الكمامات للزملاء أعضاء النقابة بواقع ١٠ كمامات لكل زميل.

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