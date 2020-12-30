وزير القوى العاملة: 2021 عام التغطية التأمينية لكل العمالة المصرية

شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة، وشركة مصر للتأمين، وذلك في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلي حماية ورعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج، وخاصة العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصري وتحقق طموحاتها وأحلامها.

وشدد وزير القوي العاملة علي أن عام 2021 سوف يشهد في بدايته الخير لمصر وعمالها، وسيكون عام التغطية التأمينية الشاملة لكل العمالة المصرية بكافة أنواعها وأماكن تواجدها، في داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة ومصر للتأمين.

وشدد الوزير على أننا نستهدف التغطية التأمينية لملايين العمال المصريين، حتى ينالوا قسطًا من التأمين ، يفيد العامل وأسرته من بعده لاعانتهم على ظروف الحياة ، مقدمًا الشكر لفريق العمل المشكل من الوزارة والشركة على الجهد المبذول في هذا العمل وبلورة نواحي الاتفاق لإتاحة المجال لحماية كل العمالة المصرية بشكل عام.

وكشف سعفان عن أنه لن يقتصر التأمين على العمالة الموجودة داخل مصر، وإنما سوف يمتد لعمل أنواع أخري من بوالص التأمين للعمالة المصرية الموجودة في الخارج حتى يتم تغطيتها مظلة تأمينية واسعة النطاق تتضمن كافة أشكال العمالة، حيث تمثل مذكرة التفاهم الباب المفتوح لكل إدارات العمل في الوزارة في مختلف القطاعات، ومنها قطاع العمالة غير المنتظمة وهى تمثل العمالة التي تعمل بشكل غير منتظم وغير رسمي والتي أولتها القيادة السياسية كل الاهتمام للعمال بشكل عام والعاملين المصريين في الخارج بشكل خاص، وقطاع العمال في مختلف مجالات العمل في السوق المصرية.

وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومن جانب الشركة عمر عبد الحميد جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي.

وكان الوزير قد وجه عقب التوقيع الشكر والتقدير لشركة مصر للتأمين ومسئوليها، مؤكدًا عراقة الشركة وكثرة المجالات والقطاعات التي تخدمها، مشيرًا إلى أنه في ظل باكورة التعاون بين الوزارة المعنية بشؤون العمل والعمال في مصر، وشركة من كبرى شركات التأمين في الشرق الأوسط، تتلاقى فيها إرادة الطرفين في أن يكون هناك نموذجًا للتعاون وطرح كل التغطيات والتأمين اللازم للعمالة المصرية بكافة أنواعها.

وكلف الوزير، بتشكيل لجنة تكون مهمتها الأساسية مناقشة الموضوعات والمجالات المختلفة للتعاون بين الوزارة والشركة بلورة مذكرة التفاهم لحقائق متعددة تخدم مختلف قطاعات العمل، يرأس اللجنة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، وعضوية المستشار المالي للوزارة أحمد جادو، ومصطفي عيادة مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ،وعزت عمران مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والدكتور محمود حمزاوي مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي ، ورضا العربي عضو المجموعة الفنية للسيد الوزير، وعدد مماثل من جانب الشركة.

من جانبه قدم عمر عبد الحميد الرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين ، الشكر للوزير ، مشيرًا إلي أن شركة مصر للتأمين هي شركة لكل المصريين ، ويشرفنا أن تكون جزء من جهود الدولة لخدمة عمالها ، ويكون هذا البروتوكول بداية الانطلاق للعمل المشترك بين الوزارة والشركة ، لتفعيل مشروعات مختلفة تخدم قطاعات العمل والإقتصاد في مصر .

حضر التوقيع من جانب الوزارة ، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وأحمد يوسف مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني ، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية .

ومن جانب شركة مصر للتأمين ، علاء الدين أحمد عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية والإستثمار، وخالد محمد عبد الصادق عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون التأمين ، وعصام منصور عبد العزيز مساعد رئيس مجلس الإدارة للمبيعات والتوزيع ، ونبيل محمد سرحان رئيس قطاع منطقة القاهرة الشمالية .