لجنة الفصل في تظلمات المحامين تصدر قرارها في 439 ملفا

فحصت اللجنة المشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، للفصل في تظلمات الإعادة من الزوال، برئاسة محب المكاوي وكيل المجلس، 439 تظلما.
وكشف «المكاوي»، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تعكف خلال الفترة الماضية، على دراسة جميع ملفات التظلمات وستنتهي منها خلال أسبوع، بناءً على تعليمات وتوجيهات نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية.
وأوضح محمد الكسار، عضو المجلس، أن الملفات سيتم إرسالها إلى النادي النهري بالمعادي، وعلى الواردة أسماؤهم في الكشوف التوجه لإدارة القيد بداية من السبت القادم لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم وسداد الاشتراك واستلام الكارنيه.
يذكر أن اللجنة انتهت يوم 26 ديسمبر الجاري من نظر 301 ملف من تظلمات الإعادة من الزوال، ونشرت الكشوف عبر الموقع الرسمي للنقابة.
جدير بالذكر أن نقيب المحامين، شكل لجنة يوم 30 نوفمبر الماضي، برئاسة محب المكاوي، وكيل النقابة، وعضوية أعضاء المجلس التالية أسماؤهم للفصل في تظلمات الإعادة من الزوال: حسين الجمال، الأمين العام، وأبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، وعبد المجيد هارون، أمين الصندوق المساعد، ومحمد الكسار، عضو المجلس، وعبد الحفيظ الروبي، عضو المجلس، وصلاح سليمان، عضو المجلس، وماجد حنا، عضو المجلس، ومحمد نجيب، عضو المجلس.
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