فعلت منظومة حرق الأسعار.. هذا ماحققتة شركات السياحة في 2020 لجذب الحركة الوافدة

فعلت غرفة شركات السياحة فى 2020 منظومة حرق الاسعار، والتحقق من شكاوى 6 شركات سياحية والتعامل عليها بالتعاون مع وزارة السياحة و الاثار لضبط وحل مشاكل القطاع فى هذا الشأن .
كما نسقت غرفة شركات السياحة مع المجلس الأعلى للأثار ، فى حل مشاكل التذاكر المجمعة فى ظل ازمة كورونا وتم استبدالها لشركات السياحة بالاضافة الى التعاون مع هيئة تنشيط السياحة ، لتنظيم لقاءات عمل لتنشيط وتطوير برامج الرحلات السريعة "sea cruises" واخري مع قطاع النقل البحرى بالإسكندرية .
وتعاونت الغرفة وهيئة تنشيط السياحة فى تشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة إستراتيجية للخروج من الازمة وتوحيد الجهود التسويقية لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر ، بالاضافة الى عقد 3 اجتماعات دورية بين الهيئة واتحاد الغرف السياحية ، والقطاع السياحي لتنشيط السياحة لدول شرق اوروبا وروسيا وبيلاروسيا ودول البلطيق وانجلترا وإيرلندا ، وجارى العمل على اسواق المانيا وسويسرا والنمسا .
كما فعلت الغرفة لأول مرة فى تاريخها ، تمكين منظومة اصدار تصاريح الرحلات السياحية بالمحافظات السياحية من خلال المقر الرئيسي بالغرفة و فروعها وكافة الجهات المعنية بالمنظومة ، بالاضافة الى ربط كافة فروع الغرفة بالغرفة الرئيسية لمتابعة تنفيذ منظومة اصدار تصاريح الرحلات .
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