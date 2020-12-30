المحامين تقرر العمل بدليل مشروع علاج 2020

قررت نقابة المحامين برئاسة النقيب رجائى عطية الاستمرار بدليل مشروع العلاج ٢٠٢٠ .

كما قررت النقابة استمرار العمل بدليل مشروع الرعاية الصحية للمحامين وأسرهم الصادر سنة ٢٠٢٠ كما هو.

كما تستمر دراسة نظام العلاج دراسة دقيقة متأنية تراعي ما أسفر عنه التطبيق وتطلعاتنا إلى تطوير العلاج والارتقاء به في شتى نواحيه وضبط نظامه لوصول العلاج إلى مستحقيه لا لغيرهم، وبلا تمييز إلا ما تستوجبه الحالة من تشخيص وعلاج، ويسلم إلى المكتب الفني للنقيب أي مقترحات لتحقيق هذه الغاية النبيلة.

وتتولى لجنة العلاج برئاسة النقيب العام دراسة هذا الملف دراسة متأنية ودقيقة تحقق غاياته المثلى؛ وتغلق في الوقت الأبواب التي تفضي إلى إهدار أموال النقابة فيما يخرج عن الإطار السوي الرشيد المبتغى من هذا المشروع لوصول الرعاية الصحية على أعلى مستوى إلى المستحقين الحقيقيين من المحامين وأسرهم.

ويقوم الأستاذ الأمين العام بتبليغ هذا القرار إلى كافة القطاعات والإدارات المختصة للعمل بموجبه ، صدر بنقابة المحامين يوم الثلاثين من ديسمبر ٢٠٢٠ ويعمل به من تاريخه.