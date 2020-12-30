بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية.. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني

وثمن الوزيران المستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين القاهرة وأثينا على الأصعدة المختلفة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، والأولوية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق مع اليونان إزاء كافة القضايا المشتركة، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الصديقين ويدعم أمن وسلامة المنطقة.

وشدد الوزيران على ضرورة الحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات خلال السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة استمرار العمل نحو حث الشركات اليونانية لزيادة استثماراتها في مصر للاستفادة من الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، فضلًا عن مواصلة جهود زيادة قيمة التبادل التجاري بما يعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة. كما تطرق الاتصال إلى التعاون في مجال السياحة على ضوء أهمية القطاع السياحي في البلدين.