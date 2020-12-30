وزير الاتصالات: اتفاقيات النطاقات الترددية مسك ختام عام 2020

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات هو قطاع يسير بخطة ثابتة نحو الأمام.
وقال وزير الاتصالات، في تصريحات له اليوم، الأربعاء، خلال توقيع اتفاقيات تخصيص النطاقات الترددية الجديدة، إن شركات الاتصالات العاملة بمصر تؤكد دوما أنها شريكا مستمرا فى تنمية القطاع باستمرار.
وأضاف أن اتفاقية اليوم تقدر بمليار ومائة وسبعين مليون دولار، وهى مسك ختام عام 2020.
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