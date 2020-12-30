تشهد مصر للطيران، خلال الفترة الحالية زيادة في معدل التشغيل لرحلاتها الداخلية، وذلك بالتزامن مع فترة أعياد الميلاد واحتفالات الكريسماس لهذا العام، وسط تدابير استثنائية واحترازية عالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت مصر للطيران، أنه من المخطط أن تسير الشركة نحو 368 رحلة داخلية ما بين المنتظمة والعارضة، خلال آخر يومين في العام الجاري 2020 وحتى أول أسبوعين في العام الجديد 2021، وذلك لنقل عدد كبير من الركاب إلي مدن مصر السياحية لقضاء عطلات الكريسماس.
من المنتظر، خلال الفترة المذكورة حتى 15 يناير 2021، أن تسير مصر للطيران 107 رحلات إلي شرم الشيخ، و 80 رحلة إلى الأقصر، و92 رحلة إلى الغردقة، 86 رحلة إلى أسوان ورحلتين الي كل من مرسى علم وطابا، بمتوسط 18 رحلة داخلية يوميا.
وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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