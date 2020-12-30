نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإسكان يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة شمال سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء، للاستماع إلى مطالبهم بشأن المشروعات السكنية والخدمية بالمحافظة، ومتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها لخدمة أهالينا بمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: إن إجمالي تكلفة المشروعات التى تنفذها جهات الوزارة المختلفة بشبه جزيرة سيناء، خلال عام المالى 2020-2021، بلغت نحو 14 مليارا و370 مليون جنيه بالإضافة إلى 310 ملايين دولار، موضحًا أن وزارة الإسكان، وأجهزتها المختلفة، لا تدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بمحافظة شمال سيناء، كما أكد مسئولو الجهات المختلفة فى وزارة الإسكان أن معظم مطالب أهالي محافظة شمال سيناء من المشروعات، مُدرجة في الخطة الاستثمارية لتنفيذها، طبقًا للتمويل الذي يتم إتاحته.

وأعرب وزير الإسكان عن أمله فى أن تشهد محافظة شمال سيناء طفرة كبيرة فى أعمال التنمية المختلفة، فى الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع عودة الأمور لطبيعتها والقضاء على الإرهاب، مؤكدًا أن الخطة التنموية والمشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها على مستوى الدولة هى مرتبطة بخطة تنمية سيناء.

من جانبهم، توجه أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وقيادات الوزارة، على ما يبذلونه من جهد كبير فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى المحافظة، معربين عن ثقتهم فى المزيد من التعاون فى تنفيذ الخدمات المختلفة لسكان المحافظة، كما تقدموا بطلبات أهالى المحافظة فيما يتعلق بالخدمات المختلفة (وحدات سكنية – تعديل أحوزة عمرانية – مشروعات مياه وصرف صحى – غيرها)

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: يبلغ إجمالى مشروعات جهاز تعمير سيناء، التى تم وجار تنفيذها خلال العام المالى 20202021، 77 مشروعًا بإجمالى استثمارات 5.2 مليار جنيه.

واستعرض اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بمحافظة شمال سيناء، حيث تم التسليم الابتدائى لمحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (1)، بطاقة 5 آلاف م3يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (2)، بطاقة 5 آلاف م3يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (3) (الريسة)، بطاقة 10 آلاف م3يوم، بتكلفة 179 مليون جنيه، ومحطة رافع مياه جنوب المساعيد، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالشيخ زويد، بطاقة 5 آلاف م3يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم (4) - المرحلة الأولى بطاقة 100 ألف م3يوم، بتكلفة 1.552 مليار جنيه