انت الان تتابع تفاصيل خبر مستشار الرئيس للصحة يوضح متى تنتهي الموجة الثانية من كورونا في مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة إن كورونا مرض فيروسي شديد القوة سبب حالة من الضغط القوي على دول العالم أجمع، وأوضح أن الفيروس ينتشر بنمط سريع.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” قال تاج الدين أن هناك العديد من الحالات المصابة بالفيروس لكن لم يظهر عليها أي أعراض، لكن هذه الحالات من السهل جدًا أن تقوم بنقل المرض إلى كل من يختلط بها، مما يسبب انتشار سريع للفيروس.

وأضاف الدكتور عوض تاج الدين أنه خلال فصل الشتاء تشهد الدول زيادة ملحوظة في أعداد المصابين، وذلك نتيجة تواجد فيروس الانفلونزا خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى فيروس كورونا وأيضاً تشابه الأعراض فيما بينهما، مما يسبب زيادة ملحوظة خلال هذة الفترة”.

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كما أشار تاج الدين أنه عندما نجد ثبات في أعداد الإصابات، وبعدها تبدأ في الإنخفاض، حينها نستطيع القول أن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد مرت وانتهت وأننا قد عبرناها بفضل الله.

كما أشار الدكتور إلى أن جميع مراكز البحث العلمي الموجودة في الجامعات المصرية تعمل على دراسة أنواع السلالات الموجودة في مصر للتعرف على إذا ما كانت السلالة الجديدة من الفيروس موجودة في مصر أم لا.