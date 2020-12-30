أبرزهم آله كرة القدم.. نجوم رحلو بـ 2020 في عالم الرياضة

لم تكن 2020 سنة كارثية بجلبها جائحة كورونا التي انتشرت في العالم أجمع فقط ولكنها آثرت ان تترك علامات حزينة في عالم الرياضة، حيث شهدت وفاة العديد من الرياضين في الكرة المصرية والعالمية، وفيما يلي يستعرض لكم "دوت الخليج" نجوم فقدتهم الرياضة في عام 2020..

والتعدة وفيات بين نجومٍ عرب وعالميين، جاء على رأسهم كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأميركية، وأحمد راضي نجم الكرة العراقية، بالإضافة إلى حمادي العقربي، أيقونة كرة القدم التونسية.

نجم السلة الأمريكية

صدم كوبي براينت نجم كرة السلة الأميركية، وفريق لوس أنجلوس ليكرز، العالم، بعد رحيله المأساوي، إثر تحطّم مروحيته، في حادثٍ مفجع، سلب حياته بالإضافة إلى حياة ابنته، خلال يناير الماضي أيضًا.

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ولعب كوبي 20 موسمًا في مسيرته مع الليكرز، حصل خلالها على اللاعب الأثمن لموسم 2007-2008، وأحرز مع "الليكرز" دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة خمس مرات، وتوّج بذهبيتي الألعاب الأولمبية مع المنتخب الأمريكي خلال مشاركتي 2008و 2012 في بكين ولندن على الترتيب. ولعب كوبي 20 موسمًا في مسيرته مع الليكرز، حصل خلالها على اللاعب الأثمن لموسم 2007-2008، وأحرز مع "الليكرز" دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة خمس مرات، وتوّج بذهبيتي الألعاب الأولمبية مع المنتخب الأمريكي خلال مشاركتي 2008و 2012 في بكين ولندن على الترتيب. حرس منتخب إنجلترا التاريخي

وكان بيتر بونيتي حارس مرمى تشيلسي ومنتخب إنجلترا الأسبق، أشهر وفيات شهر أبريل، إذ توفي بعد صراعٍ طويل مع المرض، ويعد بيتر ثاني أكثر لاعبي تشيلسي خوضًا للمباريات عبر التاريخ، وكان جزءًا من فريق البلوز الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1970، وانضم إليهما غويو بينيتو، أسطورة ريال مدريد الذي لعب مع الفريق لـ13 عامًا، توّج خلالها بـ11 لقب، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". أسطورة الكرة العراقية

وفي يونيو الماضي، فارق أحمد راضي أسطورة كرة القدم العراقية الحياة، بعد تدهور حالته الصحية جرّاء إصابته بفيروس كورونا. وسجل أحمد راضي هدف منتخب العراق الوحيد في نهائيات كأس العالم 1986 بشباك بلجيكا، كما توج بأكثر من 16 بطولة خلال مسيرته الكروية. أيقونة الكرة التونسية

وفارق حمادي العقربي أسطورة كرة القدم التونسية الحياة عن عمرٍ بلغ 69 عامًا، في أغسطس، ويعد العقربي أحد أبرز اللاعبين في الجيل الذهبي لنسور قرطاج، الذي حقق في مونديال 1978، الانتصار الأول لمنتخب إفريقي في تاريخ المونديال. ومثّل العقربي ألوان أندية الصفاقسي التونسي، النصر السعودي والعين الإماراتي خلال مسيرته بين عامي 1970 و1986، وأعلن الاتحاد التونسي بعد وفاته، إطلاق اسمه على الملعب الأوليمبي برادس. حارس ليفربول وتوتنهام الدولي

وتوفي الحارس الدولي الإنجليزي السابق راي كليمنس عن 72 عامًا، خلال نوفمبر الجاري، والذي يلعب لناديا ليفربول وتوتنهام الإنجليزيان. اقرأ ايضا: "بطولتين في أسبوع"..شعار القطبين في 2020