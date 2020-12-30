إيرين سعيد لــ دوت الخليج: نعقد جلسات تحضيرية.. ونسعى تعديل اللائحة الداخلية

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إنها تقوم بجلسات تحضيرية لبدء العمل بمجلس النواب، مع عدد من أعضاء مجلس النواب للهيئة البرلمانية، لحزب الإصلاح والتنمية، البالغ عددهم 9 نواب، مشيرة إلى أن أولى الجلسات التحضيرية، للسادة النواب أعضاء البرلمان كانت ،أمس، بعد انتهاء الأمانة العامة لمجلس النواب باستقبال الأعضاء الجدد.

وأضافت عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن الجلسات التحضيرية تتلخص فى العمل الداخلي لمجلس النواب، وكل مايختص بتعريف دور العضو تحت القبة وحجز الكلمة، وكيفية تقديم طلب الإحاطة، والاستجوابات، مشيرة إلى أن اهتماماتها بملف الصحة، وهي تقوم بتبني بعض القضيا والملفات الهامة فى المجال الصحي من طرح قانون مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك السعي لزيادة ميزانية قطاع الصحة.

وكشفت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إننا نسعى لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يخص تشكيل الهيئات البرلمانية ب بتمثيل 10 أعضاء، أو أكثر يكون لهم ممثل فى اللجنة العامة وكذلك هيئة برلمانية تحت اللقبة مشيرة الى ان التعديل المقترح للهيئات البرلمانية فى برلمان 2021 سيكون 5 نواب فيما اكثر بتشكيل هيئة برلمانية وتمثيل فى اللجنة العامة مشيرة الى ان هناك عدد من الاحزاب الممثلين فى برلمان 2021 اقل من 10 نواب واكثر من 5 نواب.

هذا وكانت، المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اشترطت على الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان، كي يكون لها هيئات برلمانية، الحصول على عشرة مقاعد أو أكثر.

وبتطبيق هذا النص على نتائج الانتخابات، نجد أن هناك خمسة أحزاب فقط لها هيئات برلمانية، وهي حزب مستقبل وطن الممثل بـ316 مقعد برلماني، وحزب الشعب الجمهوري الممثل بـ50 مقعد، وحزب الوفد الممثل بـ26 مقعد، وحزب حماة الوطن الممثل ب23 مقعد، وحزب مصر الحديثة الممثل بـ11 مقعد.

أما باقى الأحزاب التى شاركت فى الانتخابات لن يكون لها هيئات برلمانية تحت قبة البرلمان القادم وهي ثمانية أحزاب، هم المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، حزب العدل، حزب المؤتمر، واخيرا حزب النور.

حيث أن هذه الأحزاب لم تحصل على عشرة مقاعد فأكثر، وبالتالي لن يكون لها هيئات برلمانية أو ممثلي لأحزابهم تحت قبة البرلمان.