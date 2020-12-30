الجمهور يسخط على رانيا يوسف.. والأخيرة ترد

رانيا يوسف الفنانة المصرية الأكثر جدلًا على الساحة الفنية، تعرضت لحالة من السخط من قبل الجمهور على مدار الفترة القليلة الماضية، وذلك بسبب ما بدر منها مؤخرًا خلال تصريحتها الأكثر جرأة على الإطلاق.

نشرت رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عدد من صور لتعليقات مختلفة على نشاطتها الأخيرة على السوشيال ميديا منها احتفالها برأس السنة، حيث لاقى العديد من الإنتقادات كونها مسلمة وتحتفل بعيد الميلاد المجيد.

رانيا يوسف في مرمى الإنتقادات



تعرضت "رانيا" للعديد من الإنتقادات بعد منشورها الذي نعت فيه المخرج السوري حاتم علي، ووصفته بإنه خبر صادم، ليفاجئها متابعيها بالعديد من التعليقات الصاعقة، والتي جاءت كالآتي: "معرفوش بس ربنا يرحمه وعقبالك ياقلبي"، وعلق آخر قائلًا: "الموت بالنسبالك بقى خبر صادم يا مدام، الموت دا شيء حتمي وهيحصل لينا كلنا..عقبالك".

كتبت رانيا يوسف، في تجميعة لتلك التعليقات، قائلة: "دي عينه بسيطه جدا من اللي بشوفه يوميا عالسوشيال ميديا للاسف، ناس تدعي الدين والتدين".

وتابعت: "وكلها مواضيع مختلفه يعني خبر موت يتمنوا فيه الموت لشخص آخر وخبر عن قضيه تحرش يعللون بأن السبب الملابس وخبر تهنئيه بالعيد يتهموني اني عدوه الدين".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر قضائية، أن جهات التحقيق تلقت 8 بلاغات، ضد الفنانة رانيا يوسف، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب تصريحاتها الأخيرة في أحد البرامج التلفزيونية، والتي تعد خادشه للحياء، وتسببت في حالة استياء واسعة بين رواد السوشيال ميديا.

أكدت المصادر، أنه سيتم فحص تلك البلاغات، وفحص الفيديو محل البلاغ، للتأكد من صحة البلاغات المقدمة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من صحتها دون النظر إلى شخصية المقدم ضدها البلاغ.

وكانت رانيا يوسف نشرت على حسابها بموقع فيسبوك مقطع فيديو لـ"برومو" مقابلة تلفزيونية لبرنامج عراقي، أكدت فيه أن"كل الفنانات يرتدين فساتين مثيرة وتُبرزن مفاتنهن.

وقالت: "ربما قد تكون مؤخرتي مميزة" وذلك خلال ردها على سؤال المذيع، "هل تتعمدين إثارة الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟.

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وأكد نبيه الوحش، أحد المحامين مقدمي البلاغ، أنه تضامن مع 25 محامي، في البلاغ الذي تقدم به إلى النائب العام ضد رانيا يوسف، متهمًا رانيا بأنها تقدم الفسق والفجور بشكل صريح إلى الأسر المصرية من خلال تصريحاتها عن مفاتنها، وملابسها التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد المصرية.