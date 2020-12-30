بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة..انفجار مدوى فى مطار عدن وسقوط قتلى

بالتزامن مع وصول حكومة يمنية جديدة على متن طائرة، إلى مطار عدن، جرى انفجار دوى فى صالة استقبال المطار، نتج عنه سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأكدت وسائل إعلام يمنية وغربية، أن الانفجارا الذى جاء بالتزامن مع وصول الطائرة، قد نجم عنه، سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الانفجار، بينما انتقل الوزراء في الحكومة الجديد إلى قصر المعاشيق في عدن.

وكانت الرئاسة اليمنية المعترف بها دوليا، قد أعلنت تشكيل حكومة جديدة، تضم ععدًا من الشخصيات فى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، تحت إطار اتفاق لإنهاء نزاع بين الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا وقوات تابعة لـ"المجلس الانتقالي".

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وأكدت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان تأكيدهم سماع انفجار كبير وإطلاق نار في المطار عدن، بعد قليل من وصول الحكومة إليه.