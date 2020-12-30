روسيا تعلن حظر دخول البريطانيين إلى أراضيها بسبب السلالة الجديدة من كورونا

أعلنت السلطات الروسية، حظر دخول مواطني بريطانيا، خوفًا من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا بين مواطنيها.

وأكدت روسيا، أنه سيتم إستمرار تعليق حركة الرحلات الجوية مع بريطانيا على خلفية اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا حتى 12 من يناير المقبل.

وفي وقت سابق، صرحت ماريا فان كيركهوفي، خبيرة منظمة الصحة العالمية، أن هناك سلالات جديدة من فيروس كورونا على وشك الظهور، لافتة إلى ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.

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كانت قد، سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

