أعلنت السلطات الروسية، حظر دخول مواطني بريطانيا، خوفًا من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا بين مواطنيها.
وأكدت روسيا، أنه سيتم إستمرار تعليق حركة الرحلات الجوية مع بريطانيا على خلفية اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا حتى 12 من يناير المقبل.
وفي وقت سابق، صرحت ماريا فان كيركهوفي، خبيرة منظمة الصحة العالمية، أن هناك سلالات جديدة من فيروس كورونا على وشك الظهور، لافتة إلى ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.
اقرأ أيضًا..روسيا تطرح لقاح فيروس كورونا بسعر خاص "تفاصيل"
كانت قد، سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلن حظر دخول البريطانيين إلى أراضيها بسبب السلالة الجديدة من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.