أحمد مجاهد يرد على شوبير: "أنا حطيت ابنك في بطولة أفريقيا"

اشتعلت الأجواء في الفترة الأخيرة بين اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، وبين أحمد شوبير مقدم البرامج الرياضية، ونائب رئيس الاتحاد السابق، وذلك بعدما استمر الأخير في هجومه على اللجنة الثلاثية، وفي انتقاده لأدائها.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات إذاعية اليوم: "ربما يكون شوبير قد اتخذ هذ الموقف، لأنه عندما دخل لاتحاد الكرة كنائب، كان يريد معاملته مثل هاني أبوريد رئيس الاتحاد".

وتابع: "لا توجد أي مشكلة على الإطلاق بيني وبين شوبير، فقد اخترت محمد ابنه لي يعمل في بطولة أمم أفريقيا الماضية، وأتنبأ له أن يكون كادر إداري جيد".

معركة مشتعلة.. شوبير يفتح النار على اللجنة الثلاثية ومجاهد يرد



وعن الاستغناء عن الأجهزة الفنية للكرة النسائية والشاطئية، قال: "وجدنا أعدادا كبيرة بدون فائدة في تشكيلات الأجهزة وسنعلن اليوم عن التشكيل الجديد لأجهزة كل المنتخبات، وسيتم التعاقد مع خبيرة عالمية للإشراف على كل منتخبات الكرة النسائية خلال الفترة القادمة".

وفتح الإعلامي أحمد شوبير النار على قرارات الاتحاد الأخيرة قائلا : "الناس نايمة وصحت لقت نفسها برة قالوا للكل يروح وده اللي أنا حذرت منه، وقلت هتبقى مشكلة لما هتكون إدارة الاتحاد أحادية، منك لله ياللي في بالي، بجد والله، لأن لو كنا هنشتغل في صالح البلد كلنا هنشتغل، ولكن لو من أجل فرد معين هيكون كارثة كده أنا واضح أهو".

وقررت اللجنة الثلاثية تجميد الشعار الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز حتى انتخاب لجنة رابطة الأندية المحترفين والتي لها الحق في تفعيله أو تصميم شعار جديد للبطولة.

وأتهم البعض اللجنة الحالية معتبرين انها تتخذ قرارات من الممكن أن تكون وفقًا لأجندة بعينها، أو رغبة فى تسهيل مشاركة بعض الأشخاص فى الانتخابات ليكونوا ضمن الجمعية العمومية للاتحاد".

من جانبه قال أحمد مجاهد لموقع "دوت الخليج" ان أعضاء اللحنة الخماسية أخوة أعزاء، وأي قرارات تتخذ في الاتحاد أو تحريك للمياه الراكدة ما هو إلا واجب علينا.

وأكد مجاهد، على أن المسألة لم ولن تكون كما يحاول البعض ان يظهرها بل على العكس اي ملف لم يكتمل بشكل قانوني علينا تصحيحه وليس محاولة اصطياد أخطاء.

ووجه مجاهد، الشكر لأعضاء اللجنة الخماسية قائلا " انهم جميعآ عملوا قدر المستطاع وفق رؤيتهم ولهم الشكر على ذلك".

