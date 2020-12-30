صفقات2020.. بيراميدز يعمق جراح الأهلي في ابنائه.. وكهربا يصدم جماهير الزمالك

شهدت 2020 العديد من الأحداث التي أحدثت ضجة في الوسط الرياضي ومن أهمها الصفقات التي أبرمها كلٌ من الأهلي والزمالك وبيراميدز، وخاصة بعد أن أصبح الأهلي وبيراميدز ندآ قويا في الصفقات واغراء اللاعبين.

يرصد لكم "دوت الخليج" في التقرير التالي أبرز الصفقات التي أبرمها الأهلي والزمالك وبيراميدز في ميركاتو كورونا الإستثنائي.

كهربا وصدمة جماهير الزمالك

تعاقد النادي الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا في يناير 2020 بعد أن فسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي ومن قبله نادي الزمالك وانضم لصفوف القلعة الحمراء في ضجة كبيرة صدمت جماهير القلعة البيضاء.

بيراميدز يعمق جراح الأهلي في لاعبيه



صدم فريق بيراميدز في عام 2020 جماهير الأهلي بعدما ضم صفقات من العيار الثقيل وهم شريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي نجوم المارد الأحمر.

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ونجح بيراميدز في التعاقد مع شريف إكرامي وأحمد فتحي، ثنائي النادي الأهلي السابق في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقد الثنائي مع الأحمر ليفضل الثنائي الرحيل عن أبواب القلعة الحمراء والانضمام لصفوف بيراميدز. ونجح بيراميدز في التعاقد مع شريف إكرامي وأحمد فتحي، ثنائي النادي الأهلي السابق في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقد الثنائي مع الأحمر ليفضل الثنائي الرحيل عن أبواب القلعة الحمراء والانضمام لصفوف بيراميدز. ووجه بيراميدز صدمة كبيرة للأهلي وجماهير بالنجاح في استقطاب رمضان صبحي وعرض مبلغ مالي كبير عليه بعد أن كان الأهلي قريب من حسم الصفقة مع فريق هدرسفيلد الإنجليزي لكن بيراميدز والزمالك أيضا دخلا على خط المفاوضات مع النادي الإنجليزي لضم رمضان صبحي، ولكن في النهاية فاز به بيراميدز في صفقة أحدثت ضجة كبيرة بالأوساط الرياضية. اقرأ ايضا: "بطولتين في أسبوع"..شعار القطبين في 2020



المثلوثي

لم يبرم الزمالك في عام 2020 صفقات كبيرة مثل الأهلي وبيراميدز ولكنه اكتفى بصفقة وحيدة وهو التونسي حمزة المثلوثي الذي انتقل للزمالك في صفقة انتقال حر وقت مجلس مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق.

