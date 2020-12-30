التنظيم والإدارة: صرف أجور الموظفين فى الإجازات المرضية بلا خصومات

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لإيقاف المرتب فى حالة الإجازات المرضية، مُوضحا التزام الدولة بصرف أجور ومستحقات الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة دون وقفها أو توقيع أى خصومات أو استقطاعات منها فى حالة الإجازات المرضية، مشيرا إلى أنه يحق للموظف الحكومى وفقا لقانون الخدمة المدنية أن يحصل على إجازة مرضية عن الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، تليها إجازة لمدة ثلاثة أشهر أخرى بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفى، ثم إجازة 6 أشهر أخرى بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، و75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين، وتستحق تلك الإجازة عن كل 3 سنوات تقضى فى الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص.

كما يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه، وكذلك يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، ويلتزم الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، كما يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقرارا يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفى هذه الحالة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.



وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب موظفى الجهاز الإدارى للدولة.