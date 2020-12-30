تدشين أيقونات كنيسة الأنبا كاراس بدشنا بعد تجديدها

جدة - نرمين السيد - دشن الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، اليوم الأربعاء، أيقونات حضن الآب وأيقونات كنيسة القديس العظيم الأنبا كاراس السائح بعد تجديدها، وعقب ذلك ترأس الأنبا تكلا صلاة القداس الإلهى.





وكان الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها شهد فى وقت سابق حفل تخرج ثانى دفعة من طلبة معهد الرعاية والتربية بفرع دشنا، وسلم شهادات التخرج للخريجين، وألقى عليهم كلمى روحية بدأها بتقديم الشكر لله على نعمته وشكر البابا الأنبا تواضروس الثانى والأنبا موسى وكيل المعهد. وتحدث الأنبا تكلا فى كلمته عن "أهمية التعليم والتثقيف والإطلاع الدؤوب والقراءة حتى يكون لدينا فى حقل الخدمى كوادر متخصصة ولكى نكون مستعدين كل وقت لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذى فينا".

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