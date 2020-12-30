الأهلي يتقاضي 250 ألف يورو لإعارة بادجي لأنقرة التركي و2 مليون للبيع النهائي

أنهى النادي الأهلي إتفاقه مع نظيره أنقرة جودجو التركي بخصوص صفقة السنغالي آليو بادجي مهاجم الأحمر حيث اتفق الناديين على انتقال اللاعب السنغالي مقابل 250 ألف يورو يحصل عليها القلعة الحمراء، مقابل إعارة بادجي لمدة موسماً بنية البيع على أن يحصل الأهلي على مليوني يورو حال رغبة النادي التركي شراء المهاجم السنغالي نهائياً عقب إنتهاء الإعارة.

وسافر آليو بادجي إلى تركيا خلال الساعات الماضية من أجل الخضوع للكشف الطبي بنادي أنقرة تمهيداً لإعلان التعاقد معه خلال اليومين المقبلين بعدما إتفق مسئولو الأهلي مع نظراؤهم في النادي التركي على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وانتقل بادجي للأهلي في أوائل العام الجاري وتحديداً يوم 16 يناير الماضي قادماً من نادي رابيد فينا النمساوي مقابل مليوني يورو غير أنه لم يُشارك مع الأهلي بشكل مُستمر وإستعان به الجهاز الفني على فترات مُتباعدة قبل أن يرحل عن النادي قبل إنطلاق الموسم المحلي الجديد.

شارك آليو بادجي مع الأهلي في 18 مباراة بالدورى المحلي، سجل 4 أهداف وصنع 6، وشارك فى مباراتين فقط خلال بطولة كأس مصر صنع خلالهما هدف، كما شارك في 4 مباريات بدورى أبطال أفريقيا صنع هدف وحيد خلالهما ولم يسجل أية أهداف في البطولة الأفريقية التى توّج بها الأهلي يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

وحصد المهاجم السنغالي بادجي مع الأهلي بطولتي الدورى المصرى، ودورى أبطال أفريقيا خلال الفترة التى قضاها بين أروقة الأهلي والتى تصل لـ11 شهراً تقريباً منذ يناير الماضي حتى أواخر نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يعلن النادي التركي عن صفقة بادجي في الأسبوع الأول من يناير المقبل حيث تحدث فاروق كوجا مدير قطاع كرة القدم بأنقرة عبر صحيفة الصباح التركية ، قائلاً: " ننتظر يوم 5 يناير وهو موعد رفع حظر التعاقدات على النادي من قبل الفيفا من أجل قيد بعض اللاعبين الجدد ومنهم آليو بادجي.