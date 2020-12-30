كشف غموض ذبح ربة منزل وطفليها بشبرا الخيمة :شقيقها وراء الحادث

كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإداره العامة لمباحث القليوبية غموض حادث العثور علي جثة ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة وتبين من التحريات بأن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة لسوء سلوكها.

كان بلاغا قد ورد إلى قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بالعثور على جثة ٢٦ سنة ربة منزل ونجلها 3 سنوات بشقة بدائرة القسم وما قرراه شقيقيها كلاً من عامل 32 سنة وسائق توك توك 23 سنة مقيمان بالشقة محل البلاغ وان المجنى عليها مُطلقة وتقيم برفقتهما بالشقة سكنهما وأنه أثناء عودة الاول من عمله تقابل مع شقيقه الثانى ولدى صعودهما للشقة عثرا على جثتها ونجلها وأضافا بعدم تواجد نجل اخر لها 4 سنوات .

و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل من ضباط مباحث القليوبية وضباط فرع الأمن العام إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المُبلغ الثاني .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى أسفرت عن ضبطه .

بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة لسوء سلوك المجنى عليها وأنه إنتظر حتى غادر شقيقه وقام بخنق المجنى عليها حتى فقدت الوعى ثم قام بذبحها و نجليها ووضع جثة احدها 4 سنوات والأداة المستخدمة داخل حقيبة وإستقل توك توك خاص بأحد أصدقائه وتوجه لترعة الإسماعيلية وألقى الحقيبة وبداخلها جثة الطفل والأداة المستخدمة من أعلى كوبرى سرياقوس .

كما أضاف بإلقاء جثة نجل شقيقته الاخر بالترعة لإيهام جهات التحقيق بأنها واقعة خطف .

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.