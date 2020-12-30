مرصد "مكافحة التبغ": فيروس كورونا أشد فتكا بالمدخنين عن غيرهم

وقال، أكدت هيئة مناهضة مؤسسات ومنتجات التبغ "ستوب"، أن قرار هيئة الدواء والغذاء الأمريكية في يوليو 2020، أشارت إلى أن البيانات التي قدمتها شركة إنتاج التبغ المسخن لها، أظهرت أنه قد يقلل من التعرض لبعض المواد الضارة، لكنه لا يقلل من مخاطر المرض والوفاة عند مقارنته بتدخين السجائر، وأنه ليس هناك ما يسمى "منتج تبغ آمن"، وأنه لم يثبت أن التبغ المسخن يساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين.
كما أشارت أبحاث مكافحة التبغ بجامعة باث ببريطانيا، أنه بالرغم من تلك الحقائق، إلا أن شركة الإنتاج أطلقت على الفور حملة علاقات إعلانية عالمية، مشيدة بالقرار باعتباره "علامة فارقة للصحة العامة"، وأوصت تلك الأبحاث الدول الأخرى باتباع نهج إدارة الغذاء والدواء.
وأشار د. عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، استشاري الأمراض الصدرية، إلى أن جائحة كورونا التى يعانى منها العالم وتلقى بظلالها على مصر، تشهد الآن زيادة منتظمة في أعداد الحالات والوفيات اليومية، وهو ما يدفعنا لأن نكون أشد حزما فى مواجهة كل ما يتعلق بالتبغ، فمن المعروف أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات مقارنة بغيرهم، ويتسبب التدخين في زيادة خطر العدوى الرئوية وحدتها، بسبب التلف الذي يحدثه في الشعب الهوائية، والتهاب الرئتين، وتقليص وظائف الرئة والجهاز المناعى.
وحول تساؤل عام هو: هل منتجات التبغ المُسخّن أكثر أمانا من التبغ التقليدي؟، قال د. عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، كلاهما مضر، وعلى الشخص الذي يسعى لضرر أقل أن يكف عن شرب السجائر فورًا، فإذا كنت مدخنًا، ننصحك بالإقلاع عنه، حيث لم يثبت أن منتجات التبغ المُسَخَّن تساعد في الإقلاع عن التدخين.
واستطرد: نطالب السلطات المعنية، بتطبيق كل نصوص قانون مكافحة التدخين رقم 154 لسنة 2007، على هذا المنتج، ويشمل ذلك:
- رفع الضرائب عليها، وعلى الجهات المرتبطة بها.
- منع الإعلان والترويج والدعاية والرعاية لها.
- منع التدخين في الأماكن العامة.
- منع البيع للصغار.
- وضع التحذيرات الصحية المصورة.
- إجراء مزيد من البحوث والدراسات على المنتج.
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