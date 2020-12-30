بأحدث طائرات مصر للطيران.. رحلات سياحية خاصة من رومانيا إلى شرم الشيخ والغردقة

نجحت إدارة الرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، فى التعاقد مع كبرى وكالات السياحة فى رومانيا على مجموعة من الرحلات من مدينتى بوخارست وكلوج الى مدينة شرم الشيخ والغردقة خلال عطلة الكريسماس، وذلك وسط اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك استكمالًا لدور الشركة الوطنية مصر للطيران فى تنشيط الحركة السياحية إلي المقاصد المصرية ، وتزامنا مع فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

وأعلنت مصر للطيران، أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية السياحية من رومانيا بأحدث طائراتها من طرازي الايرباص A320Neo وA220-300 وطراز البوينج B737-800.

وتشهد مصر للطيران، خلال الفترة الحالية زيادة في معدل التشغيل لرحلاتها الداخلية، وذلك بالتزامن مع فترة أعياد الميلاد واحتفالات الكريسماس لهذا العام، حيث من المخطط أن تسير الشركة نحو 368 رحلة داخلية ما بين المنتظمة والعارضة، خلال الفترة من أخر يومين في العام الجاري 2020 حتى 15 يناير 2021، بمتوسط 18 رحلة داخلية يوميا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.