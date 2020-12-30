غرفة السياحة المصرية تبحث شكوى شركة أجنبية ضد نظيرتها التركية

بذلت غرفة شركات السياحة جهدا مضنيا ، لاسترداد حقوق الشركات السياحية المصرية لدي نظيرتها الاجنبية ، حيثت تلقت خلال 2020 شكاوى من 4 شركات مصرية ضد شركات برازيلية وتم جدولة ديونها والسداد وحفظ الشكوي .

وتحركت غرفة الشركات للتفاعل مع شكوى شركة مصرية نحو نظيرتها بدولة كازخستان ليتم وضع الشركة على قائمة الشركات محظورة التعامل معها ، ثم تم تسوية المديونية ورفع الشركة الاجنبية من على قائمة الشركات المحظور التعامل معها من الغرفة .

ووضعت الغرفة احدى شركات السياحة بسلوفاكيا على قائمة الشركات المحظور التعامل معها ، لعدم سداد مديونية الشركة المصرية ، بالاضافة التعامل مع شكوي شركة اجنبية ضد شركة تركية .