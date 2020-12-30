وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، في بيان، الأربعاء، أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالي شيرين سيد عبدالجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت كشفت فيه عن أن المديرية العامة للأمن العام في لبنان سوف لا تسمح اعتبارًا من أول يناير 2021 لأي مسافر عربي أو أجنبي (لديه إقامة عمل في لبنان) بالمغادرة عبر مطار رفيق الحريري، إلا إذا كانت الإقامة السنوية الأصلية والصالح بحوزته، أو كان جواز سفره مختوما بتسوية صالحة صادرة عن المديرية العامة للأمن العام، فضلا عن إذا كان موضوع إفادة مغادرة وجواز سفره مختومًا بخاتم من قسم المراجعات في المطار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تلقاها مكتب التمثيل العمالي.. الإقامة الأصلية للوافد شرط للسماح بمغادرة لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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