نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة وبرودة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما باقي البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الخميس يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل السواحل الشمالية بينما يكون دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء فيما يكون شديد البرودة علي شمال وجنوب الصعيد والقاهرة والوجه البحري.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا الي حد ضباب احيانا علي بعض الطرق الزراعية والشرقية والغربية من المصطلحات المائية المؤدية الي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، كما تكون رياح معتدلة علي كافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف ووالرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الخميس، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.