"هناك حالات غير مرصودة ".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عدة تصريحات هامة بشأن الوضع الوبائي في مصر ولقاح فيروس كورونا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية:

موعد ذروة كورونا:

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن ذروة كورونا تكون عندما نصل لعدد ثابت من الحالات ويبدأ عندها في الانخفاض.

وأضاف "تاج الدين" أن مصر لم تصل إلي ذورة حتي الآن، مشيرًا انه لا يوجد توقع محدد لمدي زيادة عدد الإصابات خلال الفترة المقبلة.

زيادة في عدد الإصابات

وكشف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن زيادة الإصابات بكورونا في تصاعد وانتشار الفيروس يتوسع وهذا متوقع في مثل هذه الأيام الباردة من قبل قدوم الشتاء.

حالات غير مرصودة:

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن ما يتم الإعلان عنه من إصابات كورونا هو عدد الحالات التي تم التبليغ عنها وتشخيصها من قبل السلطات الصحية.

وأضاف مستشار الرئيس للشئون الصحية، أنه ليس هناك أحد لديه مصلحة في إخفاء أو تقليل أعداد إصابات كورونا، وما يعلن عنه من أعداد هو الذي تم تسجيله في وزارة الصحة، وهناك حالات غير مرصودة، متابعًا: "المواطنون فهموا كيفية التعامل مع أعراض كورونا في المنازل، وهذا قلل الضغط على المؤسسات الصحية".

الحالات الصحية:

قسم مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية حالات إصابات كورونا، حيث تكون حالتها الصحية خفيفة ومتوسطة وشديدة، والأخيرة هي التي تدخل المستشفيات والعناية المركزة وتكون حالات الوفيات من بينهم.

أعراض يتوجب الذهاب إلى الطبيب:

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إلى أنه يتوجب على كل من يشعر بفقدان حاسة التذوق والشم وتعب في الجسم وارتفاع درجات الحرارة أن يتواصل مع الطبيب ويسرد له كل ما يعانيه خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة عليهم إبلاغ الطبيب بحالتهم المرضية.

اللقاحات تستطيع التعامل مع تحور الفيروس:

وأعلن مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن التحور الذي حدث خلال الفترة الماضية طبيعي لأن التحور في الفيروس هو شيء علم، موضحًا أن اللقاحات التي تم تصنيعها تستطيع التعامل مع هذا التحور لأن هذا التحول ليس جذري.

موعد بدء التطعيم باللقاح الصيني:

وعن بدأ التطعيم باللقاح الصيني "سينوفارم" أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية إلى أن هيئة الدواء المصرية تجري عليه بعض الدراسات وتراجع هذا الملف ومدى صلاحيته وتأثيره وأمانه وفعاليته.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، أن أي لقاح ستحصل عليه مصر تتأكد الجهات المختصة من أمانه وفاعليته، معلنًا عن بدء الجدول الزمني للقاح كورونا في يناير، وسيتم الإعلان عن ذل من خلال برنامج قومي لوزارة الصحة.

نصائح هامة:

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للتقليل من انتشار العدوى، مشددًا على الالتزام بالنظافة الشخصية والبعد عن التجمعات باعتبارها عوامل وقائية يجب إتباعها لتقليل انتشار المرض.