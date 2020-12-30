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انت الان تتابع تفاصيل خبر تاج الدين | كورونا أصبح أكثر انتشارًا .. ولن يختفي في العام الجديد والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤؤون الصحة والوقاية، أن كورونا أصبح أكثر انتشارًا، وتشهد المرحلة الحالية زيادة في إصابات كورونا المستجد بالموجة الثانية للجائحة، مطالبًا الجميع بتوخي الحذر بالإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، على الرغم من أن الفيروس أصبح أقل خطورة إلا أنه أكثر انتشارًا، ولكن من يحتاجون إلى دخول المستشفيات عددهم قليل .
كورونا أصبح أكثر انتشارًا
وأضاف تاج الدين خلال كلمته في الندوة التي نظمتها كلية النقل الدولى واللوجستيات، بشأن أحدث التطورات لفيروس كوفيد 19 المستجد والإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها، ورؤية مصر تجاه هذا الموضوع الحيوي، وما يترتب عليه من إجراءات، أن الجائحة أصبحت أكثر انتشارًا في مصر والعالم، وقد انهكت جميع الدول على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات منذ اليوم الأول، وأتاحت أماكن للعلاج لكافة المصابين .
لجنة الأزمة تنعقد بصفة مستديمة
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن لجنة إدارة الأزمة تنعقد بصفة مستديمة لتقييم الموقف واتخاذ القرارات، التي تهدف دائمًا مصلحة الصحة العامة والخاصة للمواطن المصري، مشددًا على أنه تقرر توفير اللقاحات الخاصة بالفيروس مجانًا للمواطنين، وأن هناك أولويات لبعض الفئات الأكثر عرضة للغصابة بالوباء، لافتًا إلى أنه لا يوجد لقاح نتيجته 100%، وأن تطبيق الإجراءات الاحترازية أهم بكثير من التطعيم .
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