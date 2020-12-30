بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يهنئ الرئيس السيسى بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - وأضاف بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس فى برقية تهنئته: "أدعو الله أن يعاضد الرئيس فى إتمام المشاريع التى يقودها من أجل خير مصر ورقيّها، وتحسين الأوضاع الاقتصادية لها والمعيشية لشعبها، وكذلك فى كل خطواته الهادفة إلى تثبيت السلام لمصر والمنطقة، والحفاظ على مقدرات مصر من ثروات خاصة فى منطقة البحر المتوسط".
كما تقدم بطريرك الإسكندرية بالتهنئة إلى كل قيادات الدولة والجيش والشرطة، وأيضًا الكوادر الطبية.
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