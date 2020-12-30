صور.. دوت الخليج يوقع  الميثاق العالمى للإعلام حول أهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه بنجوى لاشين، ممثلة مكتب الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، ونهال القاضى، مسئول إعلامى بمركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.

والميثاق العالمى للإعلام حول أهداف التنمية المستدامة هو مبادرة تمثل حملة جديدة للنهوض بالوعى بأهداف التنمية المستدامة التى اعتمدها جميع قادة العالم بالإجماع فى الأمم المتحدة عام 2015.

ويسعى الميثاق إلى إلهام الشركات الإعلامية والترفيهية فى جميع أنحاء العالم للاستفادة من مواردها ومواهبها الإبداعية لتعزيز الأهداف.

وبتوقيعه الميثاق، ينضم "دوت الخليج" إلى قائمة من أهم المؤسسات الإعلامية الدولية التى تشارك الأمم المتحدة فى نشر الوعى حول الأهداف الأممية الـ 17 التى هى بمثابة خارطة طريق للعالم لتخطى التحديات الإنمائية ودعوة للعمل لتعزيز الازدهار مع الأخذ فى الاعتبار حماية كوكب الأرض.

وقال هانى لبيب رئيس تحرير دوت الخليج، إن توقيع الميثاق يأتى لدعم مبادرات الأمم المتحدة، ودعم القيم والمبادئ الإنسانية فى الإعلام، خصوصا تبنى قضايا المساواة ودعم حقوق المرأة، وعدم التمييز، ونشر ثقافة التسامح، وتطبيقاتها جميعا، بمختلف الأشكال الصحفية، مؤكدًا على أن هذا يأتى اتساقاً مع توجه دوت الخليج وسياسته التحريرية منذ بدايته.

وأعرب فريق عمل مركز الأمم المتحدة للإعلام فى القاهرة عن تحمسه للشراكة الجديدة مع "دوت الخليج"، والتى تأتى فى توقيت يتطلب تضامن الجميع من أجل تعاف قوى من جائحة كورونا والعودة إلى مسار الوفاء بأهداف التنمية المستدامة وضمان ألا يتم إهمال أحد.

وأشار الفريق الأممى إلى الدور الحاسم للإعلام والشراكات مع المؤسسات الإعلامية فى تشجيع المشاركة الفعالة للمجتمعات.

يشار إلى أنه تم تبنى أهداف التنمية المستدامة الـ 17 من قبل قادة العالم فى قمة التنمية المستدامة التاريخية فى سبتمبر 2015، وتحشد الأهداف - التى تشمل كل المجالات بدءًا من الصحة إلى المساواة بين الجنسين والتعليم - الجهود فى جميع أنحاء العالم لإنهاء جميع أشكال الفقر ومحاربة عدم المساواة ومعالجة الآثار العالمية وغير المسبوقة لتغير المناخ، مع ضمان عدم إهمال أحد.

إن لمصر، وهى من أول المتبنين للتنمية المستدامة، قصص نجاح عديدة فى التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، وبصفة خاصة مع الوكالات الأممية المتخصصة، والتى تعتبر الذراع الرئيسية لتنفيذ الأهداف الدولية فى المجالات المختلفة. وتنعكس أهداف التنمية المستدامة فى الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 203".

ولدى مصر ما يؤهلها لكى تصبح مثالا عالميا على قدرة التنمية المستدامة على أن تنقل بلدا إلى مستويات غير مسبوقة من الازدهار والرفاه لجميع مواطنيها، وسوف يكون للشراكات مع الإعلام دور أساسى فى تعزيز العمل على تحقيق الأهداف العالمية من خلال ما ينقله الإعلام من قصص وتجارب ورسائل مكثفة تشجع على ممارسات وسلوكيات وحلول جديدة ومستدامة.

وبموجب هذا الميثاق يتوسع نطاق التعاون بين موقع دوت الخليج ومنظمات الأمم المتحدة ليشمل مزيدا من الانخراط والنشاط حول أهداف التنمية المستدامة وما يتعلق بها من مواضيع وأنشطة داعمة لها بما فى ذلك تطوير المحتوى المتخصص، التدريب ورفع الوعى.