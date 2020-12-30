عصام شيحة لـ دوت الخليج: حياة كريمة ترجمة عملية لاهتمام الدولة بحقوق المصريين

جدة - نرمين السيد - قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية نجحت نجاحا كبيرا فى حصول المواطن على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية فى السنوات الأخيرة وذلك بفضل مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها حياة كريمة.





وتابع شيحة فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن هذه المرة الأولى التى تسعى فيها الدولة للتعاون مع المجتمع المدنى فى سياق اجتماعى، فى عهد الرئيس السيسى، ومنها ما سبق بنقل العشوائيات للأسمرات وهو ما قوبل بترحيب شديد من غالبية المصريين، مضيفا: "مبادرات الرئيس محل تقدير ولكن نأمل أن يكون نهج الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى". وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تأسيس دولة حديثة بـ3 أطراف الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه أبرز دور الجمعيات بالتعاون مع الدولة فى توفير حياة آدمية، داعيا لشراكة مستديمة ما بين المجتمع المدنى والدولة للبناء معا.

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