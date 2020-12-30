وزيرة الهجرة تشكر رئيس ”بنك مصر” لدعمه المصريين العالقين في الإمارات

تعرب السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن شكري العميق للسيد/ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة "بنك مصر"،

لسرعة استجابته وتكليفه فرع البنك في الإمارات وبدعم من رجال الأعمال لتحمل إقامة وتوفير وجبات يومية لنحو ٣٠٠ مصري من العالقين هناك في طريقهم للكويت.. مؤكدة أن المصريين سند لبعض في أي أزمة، وهذا طابع أصيل لنا، سواء في الداخل أو الخارج.

وتؤكد وزيرة الهجرة على دور منظومة غرفة عمليات بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين، والتي تم تفعيلها فور إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت إغلاق حدودها ونجحت في التواصل مع شكاوى المواطنين بالخارج، مؤكدة استمرار الوزارة في تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لكافة أبناء مصر العالقين، مطالبة المصريين العالقين بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع والتعاون في عبور هذه الأزمة الطارئة، مؤكدة على أهمية احترام القوانين والنظم والقواعد المطبقة في الدول المضيفة.