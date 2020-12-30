تعرب السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن شكري العميق للسيد/ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة "بنك مصر"،
لسرعة استجابته وتكليفه فرع البنك في الإمارات وبدعم من رجال الأعمال لتحمل إقامة وتوفير وجبات يومية لنحو ٣٠٠ مصري من العالقين هناك في طريقهم للكويت.. مؤكدة أن المصريين سند لبعض في أي أزمة، وهذا طابع أصيل لنا، سواء في الداخل أو الخارج.
وتؤكد وزيرة الهجرة على دور منظومة غرفة عمليات بوزارة الهجرة لمتابعة أزمة العالقين، والتي تم تفعيلها فور إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت إغلاق حدودها ونجحت في التواصل مع شكاوى المواطنين بالخارج، مؤكدة استمرار الوزارة في تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لكافة أبناء مصر العالقين، مطالبة المصريين العالقين بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع والتعاون في عبور هذه الأزمة الطارئة، مؤكدة على أهمية احترام القوانين والنظم والقواعد المطبقة في الدول المضيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الهجرة تشكر رئيس ”بنك مصر” لدعمه المصريين العالقين في الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.